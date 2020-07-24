Золото подорожало до максимума с 2011 года

https://static.news.ru/photo/37fc4714-cdb6-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость тройской унции (31,1 грамма) золота превысила $1900, поднявшись до максимального уровня с 2011 года. В ходе торгов на бирже Comex 24 июля золото выросло в цене на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 16:04 мск, стоимость тройской унции золота достигла $1902. В последний раз его цена поднималась выше уровня в $1900 в сентябре 2011 года.

Как писал NEWS.ru, золото с финансовой точки зрения исторически воспринимается как «защитный актив». Он растёт при различных проявлениях экономических и политических опасений. Поэтому угроза второй волны пандемии с её проявлениями в Китае, США и Японии стимулирует рост цен. К этому добавляется напряжённость вокруг торговых противоречий США и Китая. Геополитические угрозы усиливаются вооружённым конфликтом Индии и Китая, обострением отношений Северной и Южной Кореи.