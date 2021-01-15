Житель Свердловской области потратил на пиво к Новому году 22 млн рублей

https://static.news.ru/photo/124cbdae-57af-11eb-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Житель города Кушва Свердловской области оплатил 22 млн рублей по чеку, в котором было 175 тысяч позиций. Все деньги были потрачены на пиво.

Мужчина выбрал в большинстве случаев светлый непастеризованный напиток разных марок. Продавцы предположили, что грандиозная закупка предназначалась для новогоднего корпоратива, сообщает портал Е1.ru.

Это не единственный покупатель, который потратил к Новому году миллионы на пиво. В Нижнем Тагиле местный житель накупил нефильтрованное пиво и сигареты с яблочным вкусом на 4,5 млн рублей.

Осенью прошлого года в России выросла стоимость коньяка. Так, в октябре стоимость единицы спиртного составила 475 рублей — это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что также подорожали ром (907 рублей, +6%), вино (360 рублей, +5%) и пиво (90 рублей, +4%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что среди популярных алкогольных напитков наиболее сильное похмелье вызывает виски. Кроме того, специалисты посоветовали не злоупотреблять тёмным ромом, бурбоном, красным вином и бренди.