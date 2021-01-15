Житель Свердловской области потратил на пиво к Новому году 22 млн рублей

Житель города Кушва Свердловской области оплатил 22 млн рублей по чеку, в котором было 175 тысяч позиций. Все деньги были потрачены на пиво.
Мужчина выбрал в большинстве случаев светлый непастеризованный напиток разных марок. Продавцы предположили, что грандиозная закупка предназначалась для новогоднего корпоратива,
Это не единственный покупатель, который потратил к Новому году миллионы на пиво. В Нижнем Тагиле местный житель накупил нефильтрованное пиво и сигареты с яблочным вкусом на 4,5 млн рублей.
Осенью прошлого года в России выросла стоимость коньяка. Так, в октябре стоимость единицы спиртного составила 475 рублей — это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что также подорожали ром (907 рублей, +6%), вино (360 рублей, +5%) и пиво (90 рублей, +4%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что среди популярных алкогольных напитков наиболее сильное похмелье вызывает виски. Кроме того, специалисты посоветовали не злоупотреблять тёмным ромом, бурбоном, красным вином и бренди.