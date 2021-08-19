Зеленский остался недоволен сделкой США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский выразил неудовлетворение от договорённостей США и ФРГ по запуску проекта «Северный поток — 2». Он будет добиваться от главы Штатов Джо Байдена пересмотра деталей сделки, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что президент Украины «не слишком верит» в способность США и Германии выполнить все обязательства, которые они взяли на себя в рамках соглашения по проекту нового газопровода. В ответ на вопрос о возможном предательстве западными партнёрами интересов страны он пожал плечами и улыбнулся.

В конце августа украинский президент приедет с визитом в Вашингтон, где проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом. Деловая встреча пройдёт 31 числа в Белом доме.

Германия и Штаты заключили соглашение по «Северному потоку — 2» 21 июля. В Вашингтоне признали, что возможное введение новых санкций в отношении России не приведёт к сворачиванию проекта «Газпрома». В свою очередь представители Берлина обязались продлить сроки транзита российского природного газа через территорию Украины. Если же РФ будет использовать «Северный поток — 2» в качестве «рычага давления» на соседнюю страну, то в отношении России могут быть введены санкции.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу по СП-2 могут начаться уже в октябре. Объёмы же прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. Если же первые поставки начнутся 1 октября, то следует ожидать более высоких показателей подачи энергетического ресурса.