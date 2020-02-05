https://static.news.ru/photo/33554172-47f4-11ea-bfea-fa163e074e61_660.jpg Фото: karatsc.ru

Московский завод «Карат» пригрозил в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции перенести часть своего производства в Белоруссию.

30 января гендиректор завода Евгений Гребнев на совещании заявил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки.

Как сообщает РБК, Гребнев подтвердил возможный перенос производства творожных сыров Violett. Также завод производит плавленные сырки «Янтарь» и «Дружба».

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции. Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года. Он завершится 29 февраля 2020 года.