https://static.news.ru/photo/346cc116-eb29-11e9-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты комитета Госдумы по обороне внесут ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации выплат военным, как действующим, так и вышедшим на пенсию.

Заместитель председателя комитета Юрий Швыткин рассказал, что речь идёт об индексации на 4,3% для действующих военнослужащих и на 6,3% — военным пенсионерам, более точной информации пока нет, так как вопрос продолжает прорабатываться, передаёт РИА Новости .

Также индексация должна коснуться гражданских служащих отрасли.

Как писал News.ru ранее, Министерство труда и социальной защиты РФ планирует с 1 апреля 2019 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению. Индексация коснётся почти четырёх миллионов пожилых граждан, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии. Повышение проведут в соответствии с уровнем прожиточного минимума пенсионера в 2019 году — на 7%, по предварительным расчётам ведомства.