Многие инициаторы сегодняшних санкционных кампаний против россиян сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, заявил директор Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По его мнению, санкции против жителей России призваны «расшатать» государство, однако этого не произойдёт, пишет «Экономика сегодня».

Если посмотреть на историю санкционных кампаний, то многие их инициаторы сотрудничали с нацистами и поддерживали их в период Второй мировой войны. Действующий министр финансов Канады Христя Фриланд является внучкой украинского нациста, который участвовал в холокосте, а затем сбежал в Канаду. Потомки таких людей сегодня вводят санкции против нас, это откровенный фашизм. Главной целью западных санкций является удар по народу, а не по России. Запад пытается расшатать ситуацию, но они этого не дождутся, — подчеркнул Шугалей.

По его мнению, США и их партнёры используют против России свою классическую тактику: вводят санкции против обычных граждан, чтобы подтолкнуть их на восстание против правительства. Однако Шугалей заверил, что подобный метод американцев ещё ни разу не сработал.

Ранее правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Так, кабмин предлагает поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цены на хлеб.