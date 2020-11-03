Западные экономисты нашли причину вложиться в рубль

https://static.news.ru/photo/45cb46e6-1dda-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные финансовые аналитики и экономисты считают, что покупка российской национальной валюты может стать выгодной стратегией, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Как пишет Bloomberg, специалисты финансовой организации Societe Generale SA представили доклад, в котором утверждается, что продажа доллара и покупка рубля представляет собой лучшую модель поведения, если действующий президент США переизберётся вопреки результатам опросов.

2 ноября курс доллара достигал отметки в 80 рублей. На фоне опасений, что Джо Байден ужесточит санкции против РФ в случае успеха на выборах, российская валюта показывает второй худший результат после турецкой лиры на развивающихся рынках. При этом рубль недооценён как минимум на 10%, заявил управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков.

Глава отдела валютных курсов и валют в PGIM Fixed Income Мариуш Банасяк пообещал, что будет применять рубль в качестве инструмента хеджирования, если действующий президент США останется на своем посту, так как Россия станет главным выгодоприобретателем от такого развития событий.

Как писал NEWS.ru, в ходе биржевых торгов 2 ноября курс российской национальной валюты падал до минимальных значений за шесть лет. В частности, в какой-то момент за евро давали более 94 рублей, последний раз подобный курс отмечался в декабре 2014 года.