Заммэра Москвы: в столице перевыполнили план по строительству

За девять месяцев 2021 года в Москве удалось перевыполнить план на год по вводу в эксплуатацию недвижимости. Сейчас построены более 10,2 млн квадратных метров. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, сообщает портал argumenti.ru..

Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, за девять месяцев введено более 10,2 млн квадратных метров различной недвижимости, таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона «квадратов», — рассказал Бочкарёв.

Он добавил, что в 2021 году в Москве были построены больше 1,5 млн квадратных метров коммерческой недвижимости: административные, промышленные, производственные, торговые и офисные здания, которые создают прирост рабочих мест.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что в ближайшее время будет разрабатываться программа расселения людей из ветхого жилья. Из-за этого кардинально поменяется и реформируется сфера ЖКХ.