Сфере ЖКХ в России предрекли реформирование

В ближайшее время будет разрабатываться программа расселения людей из ветхого жилья. Из-за этого кардинально поменяется и реформируется сфера ЖКХ. Об этом «Экономике сегодня» рассказал экономист Михаил Беляев.

Строительство новых домов на месте старых является катализатором развития других отраслей. Затраты на строительные работы сработают по мультиплицированному признаку на сфере жилищно-коммунального хозяйства и других, — отметил экономист.

Он считает, что власти должны контролировать цены на строительные материалы и регулировать расходы на их приобретение. Это связано с тем, что более дорогое жильё будет меньше по размеру, поэтому его будут возводить реже.

Существует ещё очень тонкий момент: российским властям стоит лучше продумывать, как и кому предоставлять новое жильё в качестве замены аварийных квадратных метров. То есть проверять, сколько именно персон имеет право на получение нового, — сообщил специалист.

Беляев подчеркнул, что есть люди, которые будут активно использовать различные мошеннические схемы для получения жилья. Например, некоторые специально прописывают к себе посторонних людей, чтобы потом претендовать на дополнительные квадратные метры, или же приобретают ветхое жильё, но при этом имеют пригодное для жизни.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года.