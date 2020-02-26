Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца. Срок оформления материнского капитала теперь сократится до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней. Об этом NEWS.ru сообщили в аппарате комитета Совета Федерации по социальной политике.

Одобренный юридический документ предоставляет права на получение материнского капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или же был усыновлен первый ребенок, при этом размер капитала составит 466 617 рублей, а в случае рождения или усыновления второго ребенка размер капитала увеличится на 150 000 руб. — до 616 617 рублей.

Согласно нововведениям, предоставление средств капитала в размере 616 617 рублей предусмотрено при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

От граждан я часто слышала, что помогать необходимо не только тем, у кого родился второй ребенок, но и тем, кто впервые стал родителями. Мы видим, что материнский капитал — огромная помощь российским семьям. Сейчас произошли изменения, которые повысят доступность данной меры поддержки. Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

По новым правилам, с текущего года упрощаются процедуры обращения за получением государственного сертификата на капитал и обращения с заявлением о распоряжении средствами капитала, включая предоставление возможности получить сертификат в беззаявительном порядке, сокращение сроков вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также предоставление возможности подать заявление о распоряжении непосредственно в кредитную организацию или в единый институт развития в жилищной сфере, отметили в верхней палате парламента.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Отныне расширяется перечень видов земельных участков, на которых возможны строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств капитала: теперь к таким участкам относятся не только земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, но и садовый земельный участок, — сказали в комитете по социальной политике.

Ранее во время выступления перед Федеральным Собранием в январе 2020 года, Владимир Путин обозначил основные направления социальной политики государства. В первую очередь, она была переориентирована на особую поддержку семей с детьми и рост реальных доходов населения.

Материнский капитал — это возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье. Это не ежемесячная адресная помощь, у этой меры другая задача — стимулировать потребительский спрос, дать россиянам возможность приобрести жилье. Тем более, ставки по ипотеке снижаются, чему способствует решение ЦБ о смягчении денежно-кредитной политики. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Среди минусов нового закона — желание населения получить выплату, но при этом молодые родители могут не задумываться, как будут кормить, лечить и обучать ребенка все остальное время, полагает Сигал. Однако, как показала практика, когда был введен материнский капитал на второго ребенка, не произошло резкого роста числа отказных детей, отметил эксперт.

А это значит, по его словам, что «родители просто получают возможность родить ребенка и получить при этом поддержку государства».