Совет Федерации одобрил закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца. Срок оформления материнского капитала теперь сократится до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней. Об этом NEWS.ru сообщили в аппарате комитета Совета Федерации по социальной политике.
Одобренный юридический документ предоставляет права на получение материнского капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился или же был усыновлен первый ребенок, при этом размер капитала составит 466 617 рублей, а в случае рождения или усыновления второго ребенка размер капитала увеличится на 150 000 руб. — до 616 617 рублей.
Согласно нововведениям, предоставление средств капитала в размере 616 617 рублей предусмотрено при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.
От граждан я часто слышала, что помогать необходимо не только тем, у кого родился второй ребенок, но и тем, кто впервые стал родителями. Мы видим, что материнский капитал — огромная помощь российским семьям. Сейчас произошли изменения, которые повысят доступность данной меры поддержки.
По новым правилам, с текущего года упрощаются процедуры обращения за получением государственного сертификата на капитал и обращения с заявлением о распоряжении средствами капитала, включая предоставление возможности получить сертификат в беззаявительном порядке, сокращение сроков вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также предоставление возможности подать заявление о распоряжении непосредственно в кредитную организацию или в единый институт развития в жилищной сфере, отметили в верхней палате парламента.
Отныне расширяется перечень видов земельных участков, на которых возможны строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств капитала: теперь к таким участкам относятся не только земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, но и садовый земельный участок, — сказали в комитете по социальной политике.
Ранее во время выступления перед Федеральным Собранием в январе 2020 года, Владимир Путин обозначил основные направления социальной политики государства. В первую очередь, она была переориентирована на особую поддержку семей с детьми и рост реальных доходов населения.
Материнский капитал — это возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье. Это не ежемесячная адресная помощь, у этой меры другая задача — стимулировать потребительский спрос, дать россиянам возможность приобрести жилье. Тем более, ставки по ипотеке снижаются, чему способствует решение ЦБ о смягчении денежно-кредитной политики.
Среди минусов нового закона — желание населения получить выплату, но при этом молодые родители могут не задумываться, как будут кормить, лечить и обучать ребенка все остальное время, полагает Сигал. Однако, как показала практика, когда был введен материнский капитал на второго ребенка, не произошло резкого роста числа отказных детей, отметил эксперт.
А это значит, по его словам, что «родители просто получают возможность родить ребенка и получить при этом поддержку государства».
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