Южная Корея заблокирует поставки стратегических материалов в Россию

Республика Корея приняла решение ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского министерства иностранных дел. Санкции могут затронуть поставки полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики.

Корейское правительство усилит экспортный контроль, заблокировав поставки в Россию стратегических материалов. Соответствующие ведомства также в кратчайшие сроки рассмотрят возможные действия относительно введения ограничений на экспорт нестратегических материалов, — подчёркивает МИД.

Кроме того, Сеул поддержит усилия западных стран по отключению России от межбанковской системы SWIFT и увеличит поставки гуманитарной помощи Украине. Также правительство намерено высвободить часть стратегических нефтяных резервов для стабилизации цен на международном рынке энергоносителей и рассмотреть возможность реэкспорта сжиженного природного газа в Европу.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна присоединится к новым санкциям против России. Также он объявил о поставке военного оборудования Украине, отметив, что его страна обычно такого не делает в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

О поставке оружия Украине накануне также заявила Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что страна уже оказывает Киеву значительную поддержку, отправляя средства нелетальной помощи.