Юшков рассказал, сколько может получить Россия от экспорта углеводородов

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития Игорь Юшков рассказал NEWS.ru, стоит ли ждать рекордной прибыли России от продаж углеводородов в 2022 году. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ может заработать почти $321 млрд, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. Москву может ожидать рекордное положительное сальдо счёта текущих операций, размер которого может достичь $240 млрд.

Пока непонятно, какие объёмы будет экспортировать Россия в течение 2022 года, пока только можно сказать, что углеводороды будут стоить дорого как минимум на протяжении всего года. Поэтому если мы будем экспортировать большие объёмы, то заработаем много, но вопрос в том, что пока никто не понимает, сколько может продать Россия, рассказал Юшков.

Сейчас рынок нефти перестраивается, так как США запретили импорт российской нефти, правда, пока есть 45-дневный период, когда он всё ещё возможен. В то же время европейцы думают над возможностью запретить импорт российской нефти и угля, но не газа. На даже сейчас российский газ начинает переориентироваться на рынки Азии, а поставщики газа на азиатский рынок переходят в Европу, — отметил он.

Пока происходят эти перемены, с одной стороны, растут мировые цены на углеводороды, а с другой стороны, часть российской нефти не может найти покупателя по рыночной цене, и её продают со скидкой. Размер этой скидки постоянно меняется, она доходила до $30 от стоимости барреля нефти сорта Brent, сейчас снизилась до $15. То есть если баррель сорта Brent стоит $100–110, то российская нефть стоит $70–80, отметил эксперт.

С другой стороны, часть экспорта мы вообще сократили, а это приводит к росту цен. В этих условиях непонятно, сколько реально мы сможем продать и по каким ценам, потому прогнозировать годовые доходы РФ от продажи углеводородов сложно. Неопределённости добавляет и рынок газа, так как непонятно, будут ли европейцы его покупать на фоне спецоперации и возможного их отказа от смены модели расчёта за поставки, — сказал он.

Юшков добавил, что даже если европейцы захотят его покупать, то сверхвысокие цены на этот газ убивают спрос на него, потребители просто не могут столько платить, то есть сколько в итоге они его по этим ценам купят — тоже неясно. Так что Россия много заработает по итогам 2022 года, но рассчитать точную цифру нельзя. В рублёвом же выражении на фоне девальвации это будет ещё больше, заключил эксперт.

Санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post. По его словам, санкции могут привести не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах.