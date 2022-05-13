Японская Eneos прекратила закупки российской нефти Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos не будет закупать нефть из РФ из-за репутационных рисков

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Крупнейший нефтяной холдинг Японии Eneos Holdings прекращает импорт нефти из России, сообщил глава компании Такэси Сайто, пишет Kyodo. По словам топ-менеджера, такое решение принято из-за репутационных рисков на фоне событий на Украине.

Мы прекращаем закупки, учитывая репутационные риски, — сказал руководитель Eneos.

Также Япония объявила о расширении списка товаров и технологий, запрещённых к экспорту в Россию. В перечень попадут 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.

Тем временем китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) продолжает свою совместную деятельность с Россией в рамках имеющихся нефтяных контрактов. При этом компания не планирует закупать российское сырьё по значительным скидкам, сообщила гонконгская телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главного финансового директора компании Чай Шоупина.