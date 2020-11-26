WSJ: Deutsche Bank посоветовали закрыть весь бизнес в России

https://static.news.ru/photo/0ac51ff0-3058-11eb-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Наблюдатели финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России из-за финансовых рисков, связанных с коррупцией и отмыванием денег, пишет американское деловое издание Wall Street Journal.

Газета отмечает , что руководство банка продолжает думать о перспективах расширения бизнеса в России, несмотря на прецеденты со штрафами и иные трудности.

По словам знакомого с оценками источника, внешние наблюдатели, которые следят за мерами банка против отмывания денег, сказали, что вместо этого ему следует закрыть бизнес, — сказано в статье.

Ведение бизнеса в России наблюдатели назвали рискованным, а меры банка по предотвращению финансовых преступлений — недостаточными. Wall Street Journal отмечает, что рекомендации наблюдателей финансовых служб не носят обязательного к исполнению характера, однако могут заинтересовать представителей регулятора в Нью-Йорке, а тот уже вправе наложить на банк штрафы.

В Deutsche Bank пока не комментирую выводы наблюдателей, но представитель банка подтвердил, что руководство анализирует риски деятельности в ряде стран, включая Россию.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Deutsche Bank провёл собственное исследование, по результатам которого заявил, что нынешний год положит начало «веку беспорядка», идущему на смену веку глобализации, начавшемуся примерно в 1980 году. Главным образом, мир ждёт ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и КНР (вплоть до холодной войны), а также деглобализация.