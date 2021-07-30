WhatsApp пригрозили штрафом в 6 млн рублей

Суд зарегистрировал в отношении мессенджера WhatsApp административный протокол за отказ локализовать данные жителей России на территории РФ. Об этом сообщает «Царьград».

В суде зарегистрирован административный материал в отношении WhatsApp. Дата судебного заседания пока не назначена, — сообщили в Московском мировом суде.

За попадание под статью «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных» предусмотрены штрафы от одного до шести млн рублей.

До этого в суд поступили такие же протоколы в отношении Facebook и Twitter. Google уже оштрафован на три млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории России.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запускает кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Компания будет использовать сквозное шифрование чатов. Это значит, что прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель.

Эксперимент пока коснётся только Великобритании и Германии. Британский министр внутренних дел Прити Пател уже назвала «неприемлемым» использование такого вида шифрования в борьбе с распространением незаконного контента.