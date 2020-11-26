Взносы за капремонт могут отменить для жильцов новостроек

https://static.news.ru/photo/689faf12-3032-11eb-9271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменение в Жилищный кодекс подразумевает отмену взносов за капремонт для жильцов домов, введённых в эксплуатацию менее пяти лет назад. Соответствующий законопроект депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму после 30 ноября 2020 года.

На данный момент жильцы новостроек платят за капремонт в зависимости от региона, в котором приобретена недвижимость. На вход в программу капитального ремонта может уйти от года до пяти лет, в течение которых взносы платить не надо, и, таким образом, жильцы находятся в неравных условиях, пишут «Известия».

Все в целом в неравных условиях. Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт, — сказал член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв добавил, что в первые годы эксплуатации зданий ответственность за погрешности строительства должен нести сам застройщик, а не покупатели квартир.

В Минстрой указали на минусы инициативы. Так, закрепление отсрочки по взносам на законодательном уровне в перспективе может обернуться нарушением баланса систем субъектов РФ. Властям придётся принимать дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ и одной из них может стать повышение минимального размера взноса на капремонт, отметили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, Союз потребителей РФ направил предложение Минстрою о создании ГОСТа, который будет определять срок службы жилых домов, а также обязывать застройщиков сообщать его покупателю.