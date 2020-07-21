В России предложили создать ГОСТ, определяющий срок службы жилых домов

https://static.news.ru/photo/71f39aee-cb0e-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Союз потребителей РФ направил предложение Минстрою о создании ГОСТа, который будет определять срок службы жилых домов, а также обязывать застройщиков сообщать его покупателю.

Как полагают авторы, предложенный стандарт позволит покупателю ориентироваться в сроках, когда дом могут признать аварийным, а также повысить качество строительства жилья экономкласса, сообщают «Известия».

Предполагается, что срок службы будет устанавливаться на этапе экспертизы и утверждения проекта.

Согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома — как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймёт, сколько сможет прожить в нём до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра, — отмечают «Известия».

Союз потребителей РФ сообщил, что панельные «хрущёвки» рассчитаны на 50 лет и не подлежат реконструкции, кирпичные пятиэтажки прослужат около 100 лет, с учётом капремонта, панельные дома, построенные до 1998 года — около 100 лет, как и блочные многоэтажки от 9 до 16 этажей, которые были построены до 1980 года.

Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошёл к концу, — привели сообщение председателя союза Петра Шелища на портале.

Как пояснил управляющий партнёр «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, введение ГОСТа может повлиять на улучшение качества строительства жилья класса «стандарт». Однако увеличение срока службы дома отразится и на стоимости жилья. К тому же, предполагаемые сроки эксплуатации жилья и реальные — различаются. Дом может служить дольше указанного срока службы, за счёт своевременного капремонта.

Другой эксперт, директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева положительно оценила инициативу. По её словам, введение стандартов срока службы жилых домов поможет улучшить качество жилья, особенно в недорогом сегменте. Она отметила, что сейчас качество жилья в этом сегменте не очень высокое.

Из-за падения платёжеспособного спроса населения строители стараются максимально удешевить жильё. Это приводит к тому, что сроки службы домов сокращаются, — пояснила эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что в России изменятся правила выселения жильцов из аварийных домов. По новым правилам, россиян будут выселять, если решение о выселении дома поддержат две трети жильцов. Он добавил, что сейчас процедура выселения из ветхого жилья решается в судебном порядке и занимает много времени.