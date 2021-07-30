Вызов Байдену: Слуцкий оценил проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал важным вызовом президенту США законопроект Конгресса о санкциях по «Северному потоку — 2». В своём Telegram депутат отметил, что американские законодатели продолжают «жить в своей реальности».

Для Байдена это серьёзный вызов. Американской администрации предстоит реально доказать, что США могут следовать взятым на себя обязательствам перед своими европейскими партнёрами, — считает Слуцкий.

При этом депутат счёл, что на запуск газопровода эти «ритуальные пляски» в Конгрессе вряд ли уже смогут повлиять.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Особенностью документа является то, что он затрагивает «Северный поток — 2». В частности, президент США лишается права отказаться от санкций против газопровода.