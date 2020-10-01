Выручка торговли упала на 20% за неделю из-за режима удалёнки

https://static.news.ru/photo/41d11e20-0431-11eb-84bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприятия торговли и сферы услуг потеряли за неделю пятую часть выручки из-за перевода граждан на дистанционный режим работы, представители бизнеса полагают, что в дальнейшем компании потеряют ещё 30% дохода.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал в связи с ситуацией по коронавирусу перевести сотрудников крупных компаний на удалёнку, а гражданам старшего возраста — перейти в режим самоизоляции, вследствие чего в центре Москвы, в деловых районах и вблизи крупных транспортных узлов стало значительно меньше людей. Аналогичные рекомендации озвучили власти Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

С 28 сентября, понедельника, выручка предприятий сферы торговли и услуг в некоторых российских городах уже упала примерно на 20% по сравнению с прошлой неделей, сообщил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Эксперты прогнозируют аналогичную ситуацию в других регионах, пишут «Известия».

Отмечается, что осенью выручка предприятий торговли и услуг восстановилась в среднем до 70% по сравнению с «доковидными» показателями. С введением новых ограничительных мер бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом, подчеркнул Алексей Петропольский.

Корреляция падения выручки и снижения потока клиентов в связи с переводом на удалённую работу будет практически линейная. Выручка упадёт пропорционально, причем для многих заведений, скорее всего, ниже уровня окупаемости, — спрогнозировал управляющий партнёр BMS Group Алексей Матюхов.

Эксперты добавляют, что вряд ли карантин будет таким же жёстким, как весной, потому что на данный момент нет никаких новостей о новых мерах поддержки бизнеса, о предоставлении льгот и кредитных каникул.

Но новые ограничения и истечение срока по исполнению налоговых обязательств в совокупности приведут к тому, что многие компании будут вынуждены запустить процедуру банкротства или закрыть часть точек, считает Матюхов.

При этом в торговых центрах Москвы трафик пока остаётся на уровне 80–85% в сравнении с прошлым годом и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат. Если же ТЦ снова закроют, большинство из них обанкротится, так как арендные сборы моллов в 2020 году составляют всего 50% к уровню 2019-го, считает управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Минпромторг совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по работе предприятий торговли в период коронавируса, чтобы избежать закрытия непродовольственных магазинов. Как сообщили в министерстве, окончательное решение Роспотребнадзора по этому поводу ожидается в ближайшие дни.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе на грани критичной.