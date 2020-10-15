Второй этап программы продаж туров с кешбэком стартовал в России

https://static.news.ru/photo/8f261cf2-0e90-11eb-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Второй этап продажи туров внутри страны с частичным возвратом средств начался в РФ, купить туры можно с 15 октября до 5 декабря 2020 года.

При этом поехать в путешествие по купленной путёвке можно будет до 10 января 2021 года включительно. В отличие от первого этапа, теперь в программе участвуют поездки продолжительность от двух ночей ( от четырёх ранее), вернуть 20% можно от тура по любой стоимости, причём размер кешбэка вырос с 15 тысяч рублей до 20 тысяч, передаёт РБК.

Как и прежде, оплачиваться путёвка про программе должна картой «Мир». Возврат средств будет осуществлён в течение пяти дней с момента оплаты тура.

Первый этап программы длился с 20 по 28 августа. По данным Ростуризма, россияне за это время приобрели туры на 1,4 млрд руб, на кешбэк из бюджета было выделено 15 млрд руб.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты портала по бронированию отелей и билетов проанализировали запросы российских путешественников на октябрь — ноябрь текущего года и выявили самые популярные направления внутреннего туризма. Рейтинг возглавили Сочи, Ялта и Санкт-Петербург.