Сочи стал самым популярным направлением для туристов-россиян этой осенью

https://static.news.ru/photo/15dc1320-0d36-11eb-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты портала по бронированию отелей и билетов проанализировали запросы российских путешественников на октябрь — ноябрь текущего года и выявили самые популярные направления внутреннего туризма. Рейтинг возглавили Сочи, Ялта и Санкт-Петербург.

Города черноморского побережья занимают шесть строчек в топ-15, курорты Кавказских Минеральных Вод — ещё три. Из некурортных городов, кроме Санкт-Петербурга, в список вошли Москва, Казань и Калининград, — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Путешествий».

Туристические агрегаторы присоединились к программе Ростуризма по получению кешбэка за поездки по стране. Их пользователи могут забронировать отель на срок от двух суток, оплатить его картой «Мир», и в виде кешбэка к ним вернётся до 20% потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Эта акция продлится с 15 октября по 5 декабря этого года. Принять участие в ней смогут туристы, планирующие вернуться из поездки до 10 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, продление туристического кешбэка в России приведёт к тому, что поездки по стране на выходные станут ещё популярнее. Поэтому эта программа станет очень актуальной. С таким заявлением выступил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. Ранее стало известно, что россияне смогут пользоваться программой туристического кешбэка дольше и на новых условиях, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления услуги решено продлить до 10 января 2021 года, а список участников программы будет расширен, теперь в ней смогут принять участие и туристические агрегаторы.