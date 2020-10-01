В Ассоциации туроператоров оценили продление туристического кешбэка

https://static.news.ru/photo/e6e61d48-03eb-11eb-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Продление туристического кешбэка в России приведёт к тому, что поездки по стране на выходные станут ещё популярнее. Поэтому эта программа станет очень актуальной. С таким заявлением выступил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Ранее стало известно, что россияне смогут пользоваться программой туристического кешбэка дольше и на новых условиях, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок предоставления услуги решено продлить до 10 января 2021 года, а список участников программы будет расширен, теперь в ней смогут принять участие и туристические агрегаторы, информирует кабмин.

Канторович подчеркнул, что внутренние поездки и так пользуются популярностью в РФ. Граждане засиделись по домам, им хочется новых впечатлений. Поэтому продление кешбэка сделает внутренний туризм ещё популярнее. По словам Канторовича, в настоящее время наблюдается огромный отложенный спрос на путешествия, ведь людям необходимо бывать в новых местах, «менять картинку». Первый вице-президент Ассоциации туроператоров подчеркнул, что поездки психологически расслабляют, поэтому спрос будет как в течение осени, так и зимой.

Также он добавил, что цены в указанных условиях расти не будут.

Сейчас в турбизнесе такая острая конкуренция, что компании, конечно, будут снижать цены, придумывать какие-то более выгодные пакеты. И никто поднимать цены не будет, — заявил Канторович в эфире «Радио 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что главное — создать условия, чтобы люди могли доступно, качественно и комфортно отдыхать в своей стране.

А значит, в условиях снижения доходов возвращение некоторой суммы за путёвки может быть стимулом для роста поездок по России.