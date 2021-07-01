Вторую «Москву-Сити» построят в районе «Южного порта»

Москва предрасположена для высотной застройки, и в ней есть многочисленные очаги такого строительства. Новым центром городского роста может стать промзона «Южного порта». Об этом пишет портал mos.ru.

В «Южном порту» может быть сформирован высотный кластер. Сейчас идёт поиск подходящей концепции развития территории, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума.

По словам архитектора, на этой территории планируется построить такой же район, который по своей концепции будет напоминать «Москву-Сити». Общая площадь застройки составит почти 35 га.

Расползание города на огромные районы с низкой застройкой нерационально. Весь мировой опыт показывает, что мегаполисы уплотняют и повышают свою застройку. Москва, где происходит скоростной прирост населения, должна поддерживать и улучшать его условия жизни. Поэтому повышение высотности застройки в городе неизбежно, заключил Кузнецов.

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