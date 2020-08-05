ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

https://static.news.ru/photo/2e8ee228-d6f7-11ea-99dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

О снижении ставок по ипотечному кредитованию по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых заявили в пресс-службе банка ВТБ.

Предложение начинает действовать с 5 августа, приводятся в сообщении слова зампреда правления кредитной организации Анатолия Печатникова.

Банк с 5 августа снижает на 0,5 п. п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки — всего за 1%, — поясняет в пресс-релизе Печатников.

Теперь ипотеку по ставке в 7,4% могут получить клиенты, которые смогут заплатить первоначальный взнос от 50%, или семьи, в которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребёнок. При этом те, кто получают зарплаты на карточки ВТБ, смогут взять ипотеку по ставке от 8,1%.

Кроме того, рефинансирование ипотечного кредита другого банка также доступно по ставке от 7,4%, если в семье заёмщика с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребёнок. Для зарплатных клиентов банка ставка составит 8%, для клиентов других банков — 8,2%.

Говоря об ипотеке с государственной поддержкой по ставке 6,5%, Печатников отметил, что срок её действия будет ограничен 2020 годом. По словам зампреда правления, ВТБ при этом делает всё возможное для того, чтобы даже после её окончания ставки по базовым программам были приближены к льготным условиям.

Мы уже второй раз снижаем ставки в текущем году и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время — это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян, — заверил топ-менеджер.

Опасным моментом Печатников считает ситуацию, когда уровень инфляции превысит ставку по депозитам. По его мнению, россияне в данном случае могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений.

Несмотря на то что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка) — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре [процента] с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — считает он.

Печатников подчеркнул, что если текущая тенденция продолжится, то граждане России будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

Согласно данным Центробанка, средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в 10 крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объём депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%. Вместе с этим Печатников обратил внимание и на рост ставок по накопительным счетам в первом полугодии 2020 года, однако в дальнейшем они также будут снижаться, как и ставки по вкладам. Кредитная организация прогнозирует сокращение доходности по накопительным счетам. Также будет сокращаться и доходность по срочным депозитам.

В сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и составят 70–80% от базовой доходности срочных депозитов, — отметил зампред ВТБ.

В ВТБ также «похвалили» своих клиентов и отметили, что почти все, кто воспользовался кредитными каникулами в период пандемии, после окончания отсрочки вернулись к стандартному графику платежей. По словам Печатникова, только 1% клиентов после завершения каникулярного периода не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа.

С оставшимися клиентами, которые составляют 1%, мы дальше будем работать, помогать им в том числе собственными программами, — сказал он.

При этом Печатников отметил, что нынешняя статистика лучше ожиданий банка, поэтому ВТБ планирует создавать резервы до конца года в меньшем объёме, чем планировал в начале пандемии. Он также отметил, что в начале апреля банк исходил из того, что придётся создать в 1,5 раза больше резервов по кредитам физических лиц, на 50% больше от планового значения. Теперь, как отметил зампред, платёжное поведение значительно улучшилось. В новом прогнозе снижение дополнительных резервов предусмотрено на уровне 20%.

Вместе с этим топ-менеджер добавил, что потери ВТБ от участия в антикризисных программах, в том числе кредитных каникулах, составили «миллиарды».

Потери исчисляются миллиардами, и они, конечно, за наш счёт. Но мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому осознанно идём навстречу заёмщикам, которых коснулась пандемия и которые попали в сложную ситуацию, — подчеркнул он.

Кроме того, ВТБ собирается запустить в новых отделениях автоматическую идентификацию клиентов при помощи уникального номера смартфона — MAC-адреса. Сервис будет реализован в новых офисах, которые банк начнёт открывать в 2020 году. Так, до конца текущего года банк планирует открытие 5 таких отделений в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше.

Как писал NEWS.ru, В России задолженность по ипотеке к 1 июля выросла на 13,8%.