Вступил в силу новый порядок поверки счётчиков

Правила поверки бытовых счётчиков изменились в России. Теперь единственным юридически значимым подтверждением становится электронная регистрация.
Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов,
Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны, — пояснил Абрамов.
Специалист после поверки прибора в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец получит доступ к данным в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений», добавил глава Росстандарта. Проверить данные счётчика владелец сможет, введя его заводской номер.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания услуг.
Ранее NEWS.ru сообщал, что свидетельства о проверке счётчиков на бумажном носителе утрачивают юридическую силу. С 24 сентября 2020 года, согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», они станут необязательными, но будут выдаваться по желанию пользователей.
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