Вступил в силу новый порядок поверки счётчиков

https://static.news.ru/photo/cfbe12c0-fe1d-11ea-8122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Правила поверки бытовых счётчиков изменились в России. Теперь единственным юридически значимым подтверждением становится электронная регистрация.

Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов, сообщает ТАСС.

Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны, — пояснил Абрамов.

Специалист после поверки прибора в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец получит доступ к данным в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений», добавил глава Росстандарта. Проверить данные счётчика владелец сможет, введя его заводской номер.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свидетельства о проверке счётчиков на бумажном носителе утрачивают юридическую силу. С 24 сентября 2020 года, согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», они станут необязательными, но будут выдаваться по желанию пользователей.