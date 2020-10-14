Всемирный банк предложил G20 выделить еще $25 млрд на борьбу с COVID

https://static.news.ru/photo/b950ef3a-0e4e-11eb-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На борьбу с коронавирусом в беднейших странах необходимо выделить ещё $25 млрд. С таким предложением выступил глава всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

Он предупредил, что таким государствам по-прежнему грозит «беспорядочный дефолт», передаёт Reuters.

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) предлагают кредиторам заморозить на больший срок выплаты долга беднейших стран. По словам Мэлпасса, официальные кредиторы из G20 могут продлить мораторий на выплату долгов ещё на шесть месяцев, но частных кредиторов к этому привлечь очень сложно.

Всемирный банк прежде всего призывает Китай, который настаивает на том, что миллиарды, которые китайские госкорпорации выделяли бедным странам, являются не долгом перед государством, а частными кредитами.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пообещал, что ЮАР будет добиваться постоянного присутствия представителя Африки в Совете Безопасности ООН.