ЮАР намерена добиться присутствия Африки в Совбезе ООН

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пообещал, что ЮАР будет добиваться постоянного присутствия представителя Африки в Совете Безопасности ООН.
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За 75 лет своего существования ООН доказала ценность сотрудничества и солидарности. <...> Чтобы решить современные глобальные проблемы — будь то чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, международная преступность, конфликты и войны, изменение климата, миграция или стихийные бедствия — мы должны работать вместе, — отметил президент ЮАР.
В мае Рамапоса выступил с инициативой, обращённой к мировым финансовым институтам. Как писал NEWS.ru, президент ЮАР заявил, что хочет добиться двухлетнего моратория на взыскание со стран Африки долгов и процентов по кредитам.
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