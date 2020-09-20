ЮАР намерена добиться присутствия Африки в Совбезе ООН

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пообещал, что ЮАР будет добиваться постоянного присутствия представителя Африки в Совете Безопасности ООН.

Как передаёт ТАСС, Рамапоса затронул тему реформы Организации Объединённых Наций в еженедельном обращении к гражданам. Президент напомнил, что вскоре начнёт работу 75-я сессия Генассамблеи ООН. ЮАР намерена использовать юбилейные заседания, чтобы продвигать идею постоянного членства в Совбезе для представителя Африки. Рамапоса подчеркнул, что континент с населением, превышающим миллиард человек, заслуживает место в Совете.

За 75 лет своего существования ООН доказала ценность сотрудничества и солидарности. <...> Чтобы решить современные глобальные проблемы — будь то чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, международная преступность, конфликты и войны, изменение климата, миграция или стихийные бедствия — мы должны работать вместе, — отметил президент ЮАР.

В мае Рамапоса выступил с инициативой, обращённой к мировым финансовым институтам. Как писал NEWS.ru, президент ЮАР заявил, что хочет добиться двухлетнего моратория на взыскание со стран Африки долгов и процентов по кредитам.