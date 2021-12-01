Всемирный банк оценил возможные потери России от «зелёного перехода»

Всемирный банк представил очередной доклад по российской экономике, в котором проанализировал разные сценарии глобального «зелёного перехода» и их влияние на Россию. В общей сложности речь идёт о четырёх сценариях, предусматривающих введение глобального углеродного налога и налога на углеродоёмкую продукцию. Об этом пишет РБК.

Так называемый базовый инерционный сценарий предполагает, что страны ограничиваются вкладами в сокращение парниковых эмиссий, предусмотренными Парижским соглашением, тогда как кооперативный предусматривает глобальное введение «цены на углерод». В третьем случае «цену на углерод» вводят только страны — чистые импортёры топлива, а в четвёртом они также вводят налог на углеродоёмкую продукцию из таких стран, как Россия. При этом отказ от декарбонизации обернётся для России падением ВВП и дохода к 2050 году из-за общего падения спроса на углеводороды.

Наиболее выгодным для России может стать тот, в котором импортёры топлива введут цену на углерод, но без пограничных углеродных налогов: в этом случае потеря доходов и ВВП будет наименьшей. Однако делать ставку на такой сценарий, по оценкам экспертов, не стоит. Всемирный банк отмечает, что принятая Россией стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года предусматривает введение «цен на углерод» в той или иной форме, хотя прямо об этом в документе не говорится.

«Зелёная» трансформация также может привести к снижению стоимости ископаемых ресурсов. Особенно сложным для России станет сценарий, при котором страны устанавливают «цену на углерод» на высоком уровне, чтобы удержать рост глобальной температуры. В этом случае больше всего упадёт стоимость российского газа, а нефть пострадает меньше благодаря роли в транспортном секторе.

Реализация сценария, при котором страны введут «нормальную» цену на углерод, приведет к меньшей потере стоимости нефтяных ресурсов по сравнению с потерями для газа и угля и с другими сценариями. Поэтому установление цен на углерод во всех странах, включая саму Россию, может отвечать стратегическим интересам российских нефтяных компаний.

Ранее первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьёв заявил, что России необходимо правильно использовать нарастающую волну климатической и технологической трансформации для привлечения международного финансирования под «зелёные» проекты. Речь может идти о «зелёном» строительстве, утилизации отходов, снижении выбросов метана, а также о лесных проектах. Кроме того, позиционирование страны как центра производства экологических товаров может привлечь новые технологии и создать высокотехнологичные рабочие места. Свою роль в этом должны сыграть щадящие тарифы на услуги естественных монополий, привлекательный внутренний рынок, развитая транспортная инфраструктура и расположение между центрами потребления как в Европе, так и в Азии.