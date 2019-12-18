https://static.news.ru/photo/ba39bffe-2177-11ea-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukrnafta.com

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитражного суда по иску ПАО «Укрнафта» о взыскании с России $44 млн за утраченные инвестиции в Крыму.

Помимо указанной компенсации, суд обязал РФ возместить «Укрнафта» судебные расходы в размере 155 тысяч швейцарских франков.

Решение ВС Швейцарии от 12 декабря является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно ставит точку в споре о возмещении инвестиций, говорится в сообщении на сайте компании

Международный арбитражный суд вынес решение в пользу украинской компании в апреле 2019 года. Как писал NEWS.ru, Россия сочла его незаконным. В Минюсте заявили, что оно будет оспорено.