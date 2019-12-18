Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитражного суда по иску ПАО «Укрнафта» о взыскании с России $44 млн за утраченные инвестиции в Крыму.
Помимо указанной компенсации, суд обязал РФ возместить «Укрнафта» судебные расходы в размере 155 тысяч швейцарских франков.
Решение ВС Швейцарии от 12 декабря является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно ставит точку в споре о возмещении инвестиций,
Международный арбитражный суд вынес решение в пользу украинской компании в апреле 2019 года. Как писал NEWS.ru, Россия сочла его незаконным. В Минюсте заявили, что оно будет оспорено.
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