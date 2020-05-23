Возраст начисления надбавки к пенсии хотят изменить в Госдуме

https://static.news.ru/photo/3b78d4a4-9e11-11ea-80c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начисление россиянам надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 прописано в законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты и сенатор от ЛДПР. Размер надбавки составляет 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Свою поправку в закон «О страховых пенсиях» парламентарии объясняют тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает лицами старческого возраста людей, которые достигли возраста именно 75 лет. Такой же позиции в вопросе об особенностях организма человека придерживаются геронтологи, сообщает РИА Новости.

Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки, — говорится в пояснительной записке.

Авторы поправки также отмечают, что деньги на обеспечение их предложения в стране есть, а её принятие позволит «обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет».

Представители ЛДПР считают, что их поправка может вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам раскрыли условия досрочного выхода на пенсию. Они смогут уйти на пенсию раньше, если ситуация на рынке труда не улучшится. В условиях вызванной пандемией безработицы предпенсионеров могут отправить на пенсию, а молодёжь продолжит зарабатывать на пособие от государства. Такое мнение высказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.