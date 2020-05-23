Россиянам раскрыли условия досрочного выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/6a394df4-9ce1-11ea-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне смогут уйти на пенсию раньше, если ситуация на рынке труда не улучшится. В условиях вызванной пандемией безработицы предпенсионеров могут отправить на пенсию, а молодёжь продолжит зарабатывать на пособие от государства. Такое мнение высказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым, — сообщила она агентству ПРАЙМ.

В этом случае, как заметила эксперт, на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5–2 миллиона человек — в зависимости от численности безработных. Сам процесс снижения пенсионного возраста начнётся не ранее 2021 года, считает Мирзабалаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, суть данной инициативы — борьба с безработицей, но многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.