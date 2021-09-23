Возможный преемник Меркель поддержал запуск «Северного потока — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет высказался за запуск газопровода «Северный поток — 2». Отвечая на вопрос, поддерживает ли он введение в эксплуатацию проекта, политик на предвыборных дебатах в эфире канала ZDF высказался утвердительно.

Да. Это экономический проект, — отметил Лашет.

Он пояснил, что Германии в ближайшие годы газ понадобится, поэтому для него важно, чтобы реализовались планы, о которых ранее договорилось федеральное правительство.

По мнению кандидата в канцлеры, Украина не должна потерпеть убытки из-за «Северного потока — 2».

Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен, — подчеркнул Лашет.

Ранее стало известно, что кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок обвинила власти РФ в замедлении поставок газа в Европу и усилении политического давления с целью быстрее получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку — 2». По её мнению, Германия «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».