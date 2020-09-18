Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/df30ec20-f9bb-11ea-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Главы администраций территорий в Восточной Германии высказались за продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2» вопреки резолюции Европарламента.

На конференции премьер-министров восточногерманских земель в Берлине шесть глав правительств от СДПГ, ХДС и «Левых» высказались в пользу продолжения строительства спорного трубопровода «Северный поток — 2», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения издания Spiegel.

По их мнению, строительство газопровода из России имеет «большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, согласно которой европейские депутаты призвали все страны ЕС отказаться от сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2». Бундестаг Германии по решению большинства отказался от голосования по выдвинутому партией «Зелёные» предложению остановить строительство газопровода.