Восточная Германия выступила за продолжение работ по «Северному потоку — 2»

Главы администраций территорий в Восточной Германии высказались за продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2» вопреки резолюции Европарламента.
На конференции премьер-министров восточногерманских земель в Берлине шесть глав правительств от СДПГ, ХДС и «Левых» высказались в пользу продолжения строительства спорного трубопровода «Северный поток — 2», — приводит РИА Новости выдержку из сообщения издания Spiegel.
По их мнению, строительство газопровода из России имеет «большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, согласно которой европейские депутаты призвали все страны ЕС отказаться от сотрудничества с Россией по «Северному потоку — 2». Бундестаг Германии по решению большинства отказался от голосования по выдвинутому партией «Зелёные» предложению остановить строительство газопровода.
Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.
ОМК
Исследования для определения оптимального маршрута газопровода «Северный поток - 2» 19 февраля 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия 27 сентября 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Производство труб на заводе Europipe в Мюльхайме 16 января 2017 г.
Nord Stream 2
Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.
Nord Stream 2
Исследование морского дна с судна Stril Explorer 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Аппарат с дистанционным управлением для обнаружения боеприпасов на морском дне 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Перевозка труб в порт Мукран железнодорожным транспортом 26 апреля 2017 г.
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Доставка труб в Мукран 24 мая 2017 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Изготовление проволочных каркасов для усиления бетонного покрытия на заводе Wasco в Котке, Финляндия 8 июня 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Погрузка труб в порту Мукран в Германии 26 октября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалист осматривает металлический предмет в ходе работ по очистке трассы газопровода от боеприпасов 30 ноября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Микротоннели в зоне берегового пересечения в Любмине, Германия 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб перед протягиванием через микротоннели в зоне берегового пересечения в Германии 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Началась укладка газопровода «Северный поток 2» в Финляндии 5 сентября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Cудно Solitaire ведет укладку газопровода в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Погрузка гравия на камнеукладчик FPV Bravenes в Инкоо, Финляндия 15 октября 2018 г
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Строительные работы на участке берегового пересечения в Любмине, Германия 30 ноября 2018 г.
Walter Graupner/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit недалеко от моста Большой Бельт в Дании 18 декабря 2018 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Береговой участок протяженностью 3,8 км соединяет морскую часть газопровода с береговыми объектами в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 декабря 2018 г.
Nord Stream 2 AG/Agiteco
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Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.
Nord Stream 2
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Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Строительные работы на площадке приёма ДОУ в Любмине 13 августа 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
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Nord Stream 2
Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.
imago-images.de/Global Look Press
Cудно Академик Черский в порту Мукран 11 сентября 2020 г.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
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energybase.ru
Судно Академик Черский в порту Мукран 8 сентября 2020 г