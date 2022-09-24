Военным и силовикам повысят зарплаты на 10,5% РБК: военным и силовикам повысят зарплаты на 10,5% с 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России планирует с 2023 года проиндексировать зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 10,5%, сообщает РБК со ссылкой на материалы проекта бюджета. При этом суммарные расходы бюджета на силовой блок увеличатся на 22%.

Отмечается, что увеличение заработка коснется российских военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и СВР. Показатель в 10,5% превышает планируемую индексацию для гражданских служащих.

В 2024 и 2025 годах зарплата военнослужащих и силовиков будет повышена на 4%.

военнослужащих и «приравненных к ним лиц»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/24/09/2022/632d63519a794760aa6fb2c0

военнослужащих и «приравненных к ним лиц»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/24/09/2022/632d63519a794760aa6fb2c0

Кроме этого, президент России Владимир Путин уже подписал указ об индексации на 4% заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, а также у премьер-министра России Михаила Мишустина. Зарплаты будут проиндексированы 1 октября 2022 года.

Накануне стало известно, что в России переносится индексация на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года. Изначально повышение цен за услуги было запланировано на 1 июля 2023 года. Сообщается, что тарифы вырастут в пределах 9%, в то время как в прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.