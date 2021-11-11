Водные запасы стали биржевым товаром

Появление фьючерсов на индексном фонде Nasdaq Veles Water Index свидетельствует о том, что запасы воды больше не являются чем-то дешёвым. Перемена отношения вызвана глобальным потеплением, сообщило издание Live 24.

Индекс Nasdaq Veles Water Index, который фиксирует спотовые цены на воду многих подземных бассейнов региона, актуален для Тихоокеанского побережья США. Так, нехватка снега в Сьерра-Неваде привела к росту цен с $529,58 за акр-фут в марте до $813,60 к середине октября.

Помимо США, активно торгуют водой в Австралии — в бассейне Мюррей-Дарлинг сформировался рынок торговли водой, оценивающийся в 2 млрд австралийских долларов (около $1,5 млрд).

Ранее в ООН призвали все государства принять меры для уменьшения пагубных последствий изменения климата для природы и для человечества. Как подчеркнула представитель Генсекретаря в Управлении Мами Мидзутори, в ближайшие десятилетия многие люди столкнутся с нехваткой воды. В докладе ООН указано, что проблема засухи уже привела к экономическим убыткам в размере более $124 млрд.