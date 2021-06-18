В ООН предупредили мир о новой пандемии

https://static.news.ru/photo/5fcc31a8-d041-11eb-ab6a-96000091f725_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Вскоре засуха превратится в новую пандемию, от которой не будет вакцины. Об этом говорится в докладе Организации Объединённых Наций, который был опубликован на сайте Управления ООН по уменьшению опасности бедствий.

Как отмечается в документе, проблема засухи уже привела к экономическим убыткам в размере более $124 млрд. К настоящему дню эта проблема затронула более полутора миллиардов человек по всей планете. Стремительный рост населения Земли только усугубляет сложившуюся ситуацию.

В ООН призвали все государства мира принять меры для уменьшения пагубных последствий изменения климата для природы и для человечества. Как подчеркнула представитель Генсекретаря в Управлении Мами Мидзутори, в ближайшие десятилетия многие люди столкнутся с нехваткой воды.

Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для её лечения нет. Стоит добавить, что представление о распространении засухи исключительно в Африке ошибочно и люди в других регионах тоже скоро столкнутся с этим явлением, — добавила она. Слова дипломата передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что засуха в Тайване может усилить сбои в поставках микросхем. В таком случае цены на электронику и автомобили поднимутся ещё сильнее. Об этом сообщает Bloomberg.

Страна является крупнейшим экспортёром полупроводниковых чипов. Проблемы с климатом привели к нехватке электроэнергии и водных ресурсов, в связи с чем деятельность тайваньских производителей микросхем находится под угрозой.