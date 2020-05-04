Власти Польши объявили о старте строительства газопровода Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/32d589b2-8dd8-11ea-baa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe, который свяжет страну с месторождениями на норвежском шельфе в Северном море. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

По его словам, проект получил все необходимые разрешения. Оператор польской сети газопроводов компания Gaz-System уже подписала контракт на его реализацию. Строительство начнётся в ближайшие дни.

Дуда подчеркнул, что газопровод имеет большое значение для экономики и энергетического суверенитета Евросоюза. Он также отметил, что получаемый по Baltic Pipe газ Польша в дальнейшем сможет поставлять на Украину, сообщает ТАСС.

Планируемая мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Стоимость проекта оценивается в €1,5 млрд. Завершить его предполагается осенью 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Варшава планирует добиться ареста активов «Северного потока — 2», если «Газпром» откажется возместить польскому концерну PGNiG $1,43 по решению Стокгольмского арбитража. Суд признал, что Польша переплачивала за поставляемое топливо, и на этом основании Варшава требует возмещения разницы в цене.