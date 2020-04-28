Польша намерена добиться ареста активов «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f89b1986-88f7-11ea-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польша планирует добиться ареста активов «Северного потока — 2», в случае, если компания «Газпром» откажется возместить польскому концерну PGNiG $1,43 по решению Стокгольмского арбитража, заявил замминистра госактивов страны Януш Ковальский.

Как пояснил политик, арбитражем признано, что польская стороны переплачивала за газ, а значит российский «Газпром» обязан возместить разницу в цене, которая составляет около 6 млрд злотых ($1,43 млрд).

Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех 6 миллиардов злотых, которые нам причитаются, — цитирует Ковальского Wprost.

В российской компании заявили, что решение суда на данный момент изучается, а обсуждать итоговую сумму выплат пока рано, пишут «Известия».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Министерство энергетики России уверено, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.