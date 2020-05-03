Власти Москвы впервые одобрили заявку на экспортный кешбэк

https://static.news.ru/photo/b31d56b8-8d0b-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент предпринимательства столицы одобрил заявку на предоставление гранта в размере 10% от экспортной выручки.

Обладателем гранта стала компания, производящая керамические фильтры для обогащения руды. Предприятие получит деньги в ближайшее время и сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. Специалисты департамента продолжают рассматривать заявки, сообщает сайт мэра Москвы.

Также одобрены все 13 поступивших заявок на субсидии для компенсации экспортных затрат, общий объём выплат по заявкам составит около 11,3 миллиона рублей.

Экспортный кешбэк — новый механизм поддержки столичных экспортёров, принятый во втором пакете антикризисных мер.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.