Российские власти начали готовить третий пакет мер поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/950f1496-8869-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и представить их правительству до 30 апреля.

Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики, — заявил премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что меры поддержки из второго антикризисного пакета уже начали действовать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков похвалил работу «блестящего, профессионального, молодого» правительства Михаила Мишустина в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.