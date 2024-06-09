«Вкусно — и точка» передумала открывать рестораны в Абхазии Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев: сеть передумала выходить на рынок Абхазии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии, рассказал в кулуарах ПМЭФ-2024 генеральный директор сети ресторанов быстрого питания Олег Пароев. По его словам, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза «Макдоналдс», с которой «Вкусно — и точка» не хочет конкурировать, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза «Макдоналдс» и мы бы не хотели создавать конфликт, — сказал он.

Ранее журналист Такер Карлсон, который приезжал в Москву брать интервью у президента России Владимира Путина, сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По словам журналиста, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдоналдсе», только без ГМО.

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор ранее заявлял, что сеть «Макдоналдс» планировала вернуться на российский рынок, если изменятся обстоятельства. По его словам, соответствующая опция предусмотрена договором. В то же время бизнесмен отметил, что вероятность возвращения «Макдоналдса» на российский рынок в прежнем формате мала.