«ВКонтакте» раскрыла, насколько увеличилась выручка компании

Выручка социальной сети «ВКонтакте» за третий квартал 2021 года увеличилась на 29% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Соцсеть заработала 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

«ВКонтакте» остаётся крупнейшей социальной сетью в России по объёму аудитории. По данным Mediascope, 46% аудитории русскоязычного Интернета посещает «ВКонтакте» ежедневно. В третьем квартале было зафиксировано 72 млн российских пользователей в месяц.

В сутки сервис «VK Видео» собирает больше 2 млрд просмотров, а за текущий год доход от видеорекламы в формате Instream увеличился в пять раз. В третьем квартале 2021-го общий объём платежей в мобильных играх вырос на 60%. Также с момента запуска VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.

Каждый день пользователи соцсети обмениваются 15 млрд сообщений.

Ранее стало известно, что во «ВКонтакте» заработал автоматический перевод публикаций с русского языка на английский. Функция позволит русскоязычному контенту стать более доступным для пользователей из других стран.