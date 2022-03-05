Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:20, 06 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Американская компания Visa начала работу над прекращением транзакций на территории России. Выпущенные в России карты не будут работать за пределами страны. Об этом говорится в сообщении компании.
Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны, — говорится в сообщении.
В свою очередь, карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями не смогут работать в России.
Ранее международная платёжная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции Запада против России. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.
Очередной виток финансовых санкций в отношении России последовал после того, как президент Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля российский лидер объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.