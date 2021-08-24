Вице-премьер озаботилась повышением цен на перевозку продуктов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам провести работу совместно с представителями бизнеса по снижению цен на перевозку продуктов в стране. Её слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что за последнее время цены на автоперевозки продуктов повысились на 20–50%, что, в свою очередь, в обозримой перспективе может привести к росту стоимости товаров в розничных магазинах. Абрамченко попросила министерства проанализировать ситуацию с логистическими услугами и разработать меры по снижению их стоимости. Соответствующие меры должны обсудить Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз России.

Ранее поставщики рассказали о росте цен на перевозку продуктов от 10% до 160%. При этом стоимость логистических услуг выросла как на внутренние, так и на внешние перевозки. Динамика зависит от направления и сезона.

Также возникли проблемы с порожним транспортом по причине ухода ряда игроков с этого рынка. Ещё одной проблемой стала нехватка рефрижераторного транспорта. Кроме того, наметилась тенденция по отъезду из России водителей, имеющих гражданство стран СНГ.