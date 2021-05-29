Вице-премьер назвал способ борьбы с бедностью в России

https://static.news.ru/photo/801943be-c1e7-11eb-a425-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Решить проблему бедности в России можно только с помощью пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое мнение в интервью телеканалу РБК высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Проблему бедности решить сейчас нет другого способа, кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ну нет просто. Слава богу, мы научились таких людей идентифицировать и быстро до них доводить деньги, — заявил Белоусов.

Он признал, что проблема бедности в России связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами населения и с безработицей. Белоусов предложил решать этот вопрос системно, путём создания социального казначейства. Поддержка будет оказываться нуждающимся домохозяйствам. И этот вопрос, по его словам, будет решён в самое ближайшее время.

Ранее Всемирный банк дал совет России, как победить бедность. Содействовать этому может введение минимального гарантированного дохода с выплатой пособий тем, чей заработок ниже этого уровня. Эксперты полагают, что эта программа могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами по избавлению семей от бедности.