Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо премьера Мишустина

https://static.news.ru/photo/4c0bd6b6-eed1-11ea-9d33-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Григоренко Фото: Астафьев Александр/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому председателем наблюдательного совета ВЭБ назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко. Документ опубликован на сайте правительства.

Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности ВЭБ.РФ, позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведёт институт развития, — заявил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.

Изменения связаны с федеральным законом, который недавно вступил в силу. Его подписал в конце июля президент России Владимир Путин. Документ изменил порядок назначения председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ, а также закрепил полномочия инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Изменения должны повысить эффективность ВЭБ.РФ, а также сократить сроки принятия решений.

Членами этого совета помимо Григоренко стали первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента России Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Правительство работает над национальными целями развития на ближайшие десять лет. Это направление находится на особом контроле, подчеркнул Мишустин на встрече с Шуваловым. Он выразил надежду, что ВЭБ.РФ активно подключится к работе по этому направлению, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что доходы Шувалова выросли в 2,5 раза. За 2019 год он задекларировал 179,7 млн рублей. В декларации за позапрошлый год фигурировала сумма в 71 млн рублей.