Вице-премьер Борисов рассказал, сколько Россия тратит на вооружение Вице-премьер Борисов: Россия тратит $66 млрд на вооружение каждый год

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия тратит $66 млрд каждый год на производство оружия, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание». Он уточнил, что общая доля России составляет 3,1% от мировых расходов на вооружение. Таким образом РФ занимает пятое место по объему вливания денег в оборонную промышленность, пишет «Звезда». Борисов акцентировал внимание на том, что российская сторона тратит больше ВВП на производство военных объектов, чем США. По его словам, около 74% оборонной продукции поступает на внутренний рынок РФ, а остальные 26% идут на продажу в другие страны.

Первое место занимают Соединённые Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%, — сообщил Борисов.

Ранее вице-премьер заявил, что комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать на вооружение в российские войска. С-500 является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.

России удалось создать стратегическое оружие, превосходящее американское, написал журналист Дэвид Голдман в статье The American Conservative. Он назвал это катастрофическим провалом руководства США и призвал власти задуматься о том, как такое могло произойти.