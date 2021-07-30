В Японии назвали сделку по «Северному потоку — 2» его «узакониванием»

В США фактически согласились с фактом ввода в эксплуатацию двух ниток газопровода «Северный поток — 2», заключив сделку с Германией. Слова японского консультанта-исследователя Едзи Камэямы приводит РИА ФАН.

По мнению специалиста, соглашение с Вашингтоном стало для Берлина «вырванной» победой. Немецкой стороне, отметил эксперт, удалось при помощи настойчивости и упорства договориться с США в вопросе запуска газопровода.

Совместное заявление США и Германии идёт ещё дальше и фактически «узаконивает» «Северный поток — 2». Похоже, в США решили, что остановить проект «Северный поток — 2» уже невозможно, — заявил Камэяма.

Он также подчеркнул, что стабильные отношения лидера Европы — Германии — и России станут залогом обеспечения должного уровня безопасности на континенте. По мнению Камэямы, cоглашение по «Северному потоку — 2» не только не расколет европейские страны, но и будет способствовать налаживанию связей между ними.

Ранее президент Фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов заявил, что российская политика в отношении транзита газа через Украину основана на экономической целесообразности. По его словам, таковой же является и стратегия «Газпрома», которая в дальнейшем обеспечит стране баланс на мировом рынке.