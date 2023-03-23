В США рассказали, в чем Россия превзошла Запад Forbes: ЦБ помог банковской системе России оказаться устойчивее западной

Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Российские банки выглядят устойчивее, чем столкнувшиеся с кризисом западные, заявил колумнист Кеннет Рапоза в статье для Forbes. По его мнению, сказалась хорошая работа Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной.

Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги, — аргументировал свою мысль Рапоза.

Он указал на то, что в России ЦБ заранее убрал «слабые звенья» из банковской сферы, укрепив финансовое положение страны. Колумнист напомнил высказывание известного инвестора Джима Роджерса лишь о временном падении курса рубля при введении антироссийских санкций, отметив, что «кто-то в России что-то сделал правильно».

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что мир приближается к неизбежному финансовому кризису, который ударит по валютам всех стран. По его словам, именно поэтому необходимо предложить удобную и выгодную для всех государств альтернативу доллару, которой может стать переход к цифровым валютам. Эксперт подчеркнул, что в одиночку Россия не способна провести дедолларизацию.