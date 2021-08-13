В США предсказали резкий спад урожая пшеницы в России

Министерство сельского хозяйства США представило новые прогнозы по сельскохозяйственному году, который длится с 1 июля текущего года по 30 июня 2022-го. По оценкам ведомства, урожай в России сильно снизится, сообщает РИА Новости.

По прогнозам, глобальное производство пшеницы может составить 776,909 млн тонн. Урожай пшеницы в России в 2021 году достигнет 72,5 млн тонн. В июле прогнозировалось значительно больше — 85 млн тонн. Также на 5 млн тонн был снижен прогноз по экспорту пшеницы из России: с 40 млн тонн до 35 млн.

В 2020 году в России был собран второй по объёму урожай зерна в истории страны, который немного не достиг рекорда 2017 года. Валовой сбор пшеницы составил 85,896 млн тонн. Американские эксперты отмечают, что за последние 20 лет РФ из импортёра зерна превратилась в одного из крупнейших в мире экспортёров, занявшего около 20% всего рынка пшеницы.

Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт пшеницы из России станет дороже с 30 июня по 6 июля. Так, она составит $41,3 за тонну, вывоз ячменя будет стоить $39,6 за тонну, а кукурузы — $50,5 за тонну. В период с 23 по 29 июня пошлина на экспорт этих продуктов равна $38,1 за тонну, $39,6 за тонну и $50,2 за тонну соответственно.